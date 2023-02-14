В перспективе Россия может построить в Турции вторую по счету атомную станцию на берегу Черного моря. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

По его словам, потенциал российско-турецких отношений настолько значителен, что в будущем на двустороннем треке ожидают новые практические результаты.

Ранее глава минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара обсуждает с РФ возведение второй АЭС в стране — в Синопе на берегу Черного моря. При этом условия контракта могут отличаться от тех, что действуют на строительство первой АЭС.