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  • Опубликована сегодня в 7:59

Рогов: В Киеве хотят дискредитировать работу Запорожской АЭС

Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС. Об этом представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, киевские власти уже начинают продавливать тему о том, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов, передает РИА "Новости".

На самом деле уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции это не отразилось, ситуация там находится под полным контролем российских атомщиков, — подчеркнул Рогов.

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