Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС. Об этом представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, киевские власти уже начинают продавливать тему о том, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов, передает РИА "Новости".

На самом деле уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции это не отразилось, ситуация там находится под полным контролем российских атомщиков, — подчеркнул Рогов.