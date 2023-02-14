Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС. Об этом представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, киевские власти уже начинают продавливать тему о том, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов, передает РИА "Новости".
На самом деле уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции это не отразилось, ситуация там находится под полным контролем российских атомщиков, — подчеркнул Рогов.
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