Украинские боевики размещают западное оружие на территориях АЭС. В частности речь идет о ракетах, предназначенных для систем залпового огня HIMARS.

По словам директора СВР Сергея Нарышкина, на территориях АЭС на западе Украины хранятся ракеты к комплексам HIMARS, зарубежным системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра.

В службе внешней разведки добавили, что в конце прошлого года на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов боеприпасов.

Разведчики подчеркнули, что Киев размещает боеприпасы на территориях АЭС в расчете на то, что российская армия не решится наносить по ним удары из-за риска ядерной катастрофы.