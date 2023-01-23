Украинские боевики размещают западное оружие на территориях АЭС. В частности речь идет о ракетах, предназначенных для систем залпового огня HIMARS.
По словам директора СВР Сергея Нарышкина, на территориях АЭС на западе Украины хранятся ракеты к комплексам HIMARS, зарубежным системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра.
В службе внешней разведки добавили, что в конце прошлого года на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов боеприпасов.
Разведчики подчеркнули, что Киев размещает боеприпасы на территориях АЭС в расчете на то, что российская армия не решится наносить по ним удары из-за риска ядерной катастрофы.
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