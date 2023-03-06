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  • Опубликована сегодня в 22:16

Зеленский: ситуация в Артемовске весьма плачевна

На данный момент Артемовск (Бахмут) претерпевает "болезненную и трудную" ситуацию, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Daily Mail, добавив, что положение ВСУ находится в тяжелом положении.

По словам лидера Киева, сражение в Артемовске для украинских войск является "одним из самых сложных".

Недавно СМИ Украины проводили опрос среди Вооруженных сил Украины, по результатам которого стало известно о жалобах военных на старое оружие. Они также говорят о своих низких шансах выжить.

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