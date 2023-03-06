На данный момент Артемовск (Бахмут) претерпевает "болезненную и трудную" ситуацию, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Daily Mail, добавив, что положение ВСУ находится в тяжелом положении.
По словам лидера Киева, сражение в Артемовске для украинских войск является "одним из самых сложных".
Недавно СМИ Украины проводили опрос среди Вооруженных сил Украины, по результатам которого стало известно о жалобах военных на старое оружие. Они также говорят о своих низких шансах выжить.
Посол России Антонов провел ряд контактов с американскими дипломатами
Политик из РФ также совершил несколько личных встреч
Терминалы СПГ во Франции прекратили свою работу на неделю из-за забастовки
Работники предприятий выступают против пенсионной реформы
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином