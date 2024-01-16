В результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ в Воронеже получили повреждения 35 квартир в трех десятиэтажных домах. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Все пострадавшие дома расположены на улице Тепличной.
На балконе одной из квартир произошло возгорание. Его быстро потушили. В других квартирах выбиты стекла.
Жителям пострадавших от атаки украинского дрона квартир предоставлено убежище. Пункт временного размещения развернули на базе школы № 84. Но туда никто не пошел. Пока жильцы оставшихся без окон квартир разместились у родственников.
Медицинская помощь после налета украинского дрона понадобилась девочке 2013 года рождения. У нее зафиксированы резанные раны шеи, ноги и руки. К счастью, госпитализация ребенку не потребовалась: раны перевязали на месте.
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