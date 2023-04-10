Документы Пентагона, в которых упоминается предложение президента Украины Владимира Зеленского атаковать российские позиции в Ростовской области, могут быть фальсификацией. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, договорившись, что от киевских властей можно ожидать любых действий.
Как ранее сообщили зарубежные СМИ, американская разведка, основываясь на радиотехнических данных, представила отчет, в котором указывается, что Зеленский предложил в конце февраля атаковать российские позиции в Ростовской области при помощи беспилотных летательных аппаратов, передает РИА "Новости".
Водолацкий считает, что такие утечки могут быть использованы для пресечения любого диалога между Зеленским и руководством России.
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