Директор в Астраханской области подозревается в мошенничестве при продаже квартир для детей-сирот

Директор коммерческой организации в Астраханской области стал объектом уголовного расследования по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с продажей 11 квартир, предназначенных для обеспечения детей-сирот жильем.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы аукционы на покупку жилых помещений для детей-сирот проводились агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области на вторичном рынке жилья в регионе.

По итогам аукционов с коммерческой организацией заключили государственные контракты на приобретение квартир. Фактический директор этой организации подозревается в том, что он, обманом и злоупотреблением доверием, подписал акты приема-передачи 11 квартир, не соответствующих техническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям аукционной документации и условиям госконтракта.

Уголовное дело также было возбуждено по факту получения взятки одним из руководителей агентства за прием вышеупомянутых жилых помещений, которые не соответствовали установленным требованиям. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.