Дорожные службы Петербурга кладут асфальт прямо в снег – СМИ

Дорожные службы Петербурга удивили "новшеством", которое может негативно сказаться на качестве проделанной работы, отмечают СМИ.
Речь идет об укладке асфальта прямо в снег. Осенью рабочие проводили аналогичные работы в дождь. Вероятно, приход зимы не повлиял на ситуацию, поэтому рабочие производят ремонт прямо во время снегопадов.
Инцидент произошел на Петроградской стороне. Очевидец поделился видеозаписью, сделанной у дома №16 на Большой Монетной улице.
Работники радостно машут руками автору видео, видимо, считая укладку асфальта в снег нормой.
СМИ не раз обращали внимание команды губернатора Александра Беглова на некачественный ремонт дорог в Петербурге, но чиновники Смольного игнорируют проблему.
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