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Дорожные службы Петербурга кладут асфальт прямо в снег – СМИ
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  • Опубликована сегодня в 8:34

Дорожные службы Петербурга кладут асфальт прямо в снег – СМИ

Дорожные службы Петербурга удивили "новшеством", которое может негативно сказаться на качестве проделанной работы, отмечают СМИ.

Речь идет об укладке асфальта прямо в снег. Осенью рабочие проводили аналогичные работы в дождь. Вероятно, приход зимы не повлиял на ситуацию, поэтому рабочие производят ремонт прямо во время снегопадов.

Инцидент произошел на Петроградской стороне. Очевидец поделился видеозаписью, сделанной у дома №16 на Большой Монетной улице.

Дорожные службы Петербурга кладут асфальт прямо в снег – СМИ. 11166.png

Работники радостно машут руками автору видео, видимо, считая укладку асфальта в снег нормой.

СМИ не раз обращали внимание команды губернатора Александра Беглова на некачественный ремонт дорог в Петербурге, но чиновники Смольного игнорируют проблему.

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