Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ уменьшилась за начало 2024

В Роспотребнадзоре было объявлено, что за первую неделю нового года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Российской Федерации уменьшилась на 51,4%. Всего было зарегистрировано более 527 тысяч случаев заболевания. Эта информация поступила из официального Telegram-канала ведомства.
В опубликованном материале отмечается, что в первой неделе 2024 года в России отмечено снижение числа случаев гриппа и ОРВИ на 51,4% по сравнению с последней неделей 2023 года. В общей сложности было зафиксировано более 527 тысяч случаев этих заболеваний, как сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков высказал мнение, что рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в России является естественным явлением для данного времени года.
На данный момент COVID остается наиболее серьезным заболеванием по сравнению с гриппом, но, по мнению профессора, со временем ситуация изменится, и COVID может потерять свою серьезность, уступив гриппу.
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