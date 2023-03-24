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  • Опубликована сегодня в 10:48

Медведев: уехавшие артисты будут возвращаться в Россию из-за отсутствия аудитории

Музыканты России, которые покинули страну в связи с проведением специальной военной операции на Украине, в скором времени будут возвращаться на Родину. Как выразился зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, у них за рубежом нет постоянной аудитории.

"Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей - у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители?"

Он также отметил, что все исполнители стремятся заполучить широкую аудиторию, а граждане России могли бы ею стать. Поэтому "те, кто уехал, больше потеряли".

Напомним, ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил замораживать все доходы артистов, покинувших Российскую Федерацию и выступивших против нее.

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