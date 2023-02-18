В Херсонской области российские артиллеристы уничтожили уничтожили "блуждающий" миномет ВСУ, из которого противник обстреливал населенный пункт Каховка. Кроме того в районе села Ингулец ликвидирована самоходная гаубица "Акация" вместе с украинскими расчетами. Об этом сообщает источник Минобороны РФ.
"Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новоберислав уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, ликвидированы шесть военных ВСУ, один ранен", — отметил представитель российского командования, передает РИА "Новости".
Также он отметил, что артиллеристам удалось выследить и уничтожить так называемый "блуждающий миномет" из которого велся огонь по домам мирных жителей города Каховка, расположенного на противоположном берегу Днепра.
Кроме того, по данным источника, вчера в районе населенного пункта Ингулец залповым огнем уничтожена украинская гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери — четверо погибших ВСУ, один ранен.
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