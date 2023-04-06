Российские артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами в районах Янтарного и Токаревки под Херсоном, передает РИА "Новости".

По имеющейся информации, орудия использовались украинскими военными для обстрела городов на противоположном берегу Днепра. Согласно заявлению источника, гаубица была уничтожена ночью с боекомплектом, что привело к гибели 5 военных ВСУ.

Также артиллерийским огнм уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра в районе Токаревки, в результате чего погибли 4 военных ВСУ, а еще 3 получили ранения.