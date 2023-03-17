Российские артиллеристы из числа мобилизованных спасли два взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б", рассказали в Минобороны РФ.
"Работали по живой силе противника и по укреплениям. Выучились, сражаемся, бьемся", - прокомментировал службу заряжающий орудие с позывным "Черемуха", передает РИА "Новости".
По его словам, на прошлой недели российские мобилизованные поддерживали артиллерийским огнем и по факту спасли два взвода пехоты, которые выполняли боевую задачу. "Черемуха" пояснил, что российские артиллерийские расчеты работают в тесной координации с дивизионной разведкой.
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