Российские артиллеристы из числа мобилизованных спасли два взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б", рассказали в Минобороны РФ.

"Работали по живой силе противника и по укреплениям. Выучились, сражаемся, бьемся", - прокомментировал службу заряжающий орудие с позывным "Черемуха", передает РИА "Новости".

По его словам, на прошлой недели российские мобилизованные поддерживали артиллерийским огнем и по факту спасли два взвода пехоты, которые выполняли боевую задачу. "Черемуха" пояснил, что российские артиллерийские расчеты работают в тесной координации с дивизионной разведкой.