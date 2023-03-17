Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 76,4095
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 81,1418
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:08

Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты во время спецоперации

Российские артиллеристы из числа мобилизованных спасли два взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б", рассказали в Минобороны РФ.

"Работали по живой силе противника и по укреплениям. Выучились, сражаемся, бьемся", - прокомментировал службу заряжающий орудие с позывным "Черемуха", передает РИА "Новости".

По его словам, на прошлой недели российские мобилизованные поддерживали артиллерийским огнем и по факту спасли два взвода пехоты, которые выполняли боевую задачу. "Черемуха" пояснил, что российские артиллерийские расчеты работают в тесной координации с дивизионной разведкой.

Мир

В Франции задумались о приостановке военной помощи Украине

Для французского правительства поставки оружия Украине становятся все более обременительными.

Читать полностью

Путина пригласили в Южную Осетию на годовщину независимости республики

Лидера России хотят видеть в качестве "самого почетного гостя"

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости