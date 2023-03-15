ВСУ продолжили артиллерийские обстрелы городов и сел Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, сообщил представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Каховка, Алешки, Горностаевка, Солонцы, выпустив по ним в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", — отметил представитель экстренных служб.
В последнее время ВСУ усилили интенсивность артобстрелов гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток от 100 до 150 снарядов.
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