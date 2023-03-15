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  • Опубликована сегодня в 11:11

Украинская артиллерия выпустила порядка 43 снарядов за сутки по городам и селам Херсонской области

ВСУ продолжили артиллерийские обстрелы городов и сел Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, сообщил представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Каховка, Алешки, Горностаевка, Солонцы, выпустив по ним в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", — отметил представитель экстренных служб.

В последнее время ВСУ усилили интенсивность артобстрелов гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток от 100 до 150 снарядов.

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