ВСУ продолжили артиллерийские обстрелы городов и сел Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, сообщил представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Каховка, Алешки, Горностаевка, Солонцы, выпустив по ним в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", — отметил представитель экстренных служб.

В последнее время ВСУ усилили интенсивность артобстрелов гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток от 100 до 150 снарядов.