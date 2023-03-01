Российские артиллеристы уничтожили три самоходных гаубицы "Акация" и два автомобиля противника в селе Днепровское Херсонской области, в селе Береговое уничтожена самоходная гаубица "Гвоздика". Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.

"Ночью артиллерийским огнем в районе села Днепровское уничтожен взвод гаубиц 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери составили 3 единицы 2С3 "Акация", 2 единицы автомобильной техники, 15 погибших ВСУ, 8 раненых", — сказал российский офицер, передает РИА "Новости".

По его словам, также вчера артиллерийским огнем в районе села Береговое уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем, 5 украинских военнослужащих ликвидированы.