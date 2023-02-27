Российская артиллерия расстреляла перевалочную базу ВСУ. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.
"По стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Томина Балка был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили: шесть единиц автомобильной техники, 12 человек убитыми, шесть ранеными", — отметил офицер российской армии, передает РИА "Новости".
По его словам, также российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем из пяти человек в районе села Томарино в Херсонской области.
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