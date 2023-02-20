Техника, командные пункты, укрепрайоны и живая сила противника являются основными целями артиллеристов на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец Западного военного округа.
На Кременском участке ЛНР в настоящее время продвигаются вглубь обороны противника. Помимо бронетехнике акти
"Основная задача артиллерии — прикрытие пехоты. Но в определенные моменты и другие задачи выполняем, при обнаружении, например, командных пунктов противника и их уничтожаем. Абсолютно разные цели: бывает техника, укрепрайоны, командные пункты и просто живая сила противника. Сегодня мы подавляли миномет противника и технику уничтожали. Скопление техники было обнаружено, мы по ней также открывали огонь", — рассказал боец, пожелавший остаться неизвестным.
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