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  • Опубликована сегодня в 5:51

В Минобороны рассказали, как артиллерия уничтожает позиции ВСУ на Запорожском направлении

Артиллеристы южного фланга при поддержки мотострелков и танков наносят сокрушительные удары по укреплениям противника. Разведка обнаружила позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных установок все цели были уничтожены в течение нескольких минут.

При этом корректировка огня артиллерии велась расчетами беспилотных летательных аппаратов.

"У нас много задач. В том числе поддержка пехоты и поражение опорных пунктов. По ним в основном и работаем", — прокомментировал командир гаубичной батареи с позывным "Патриот".

По его словам, в последнее время на Запорожском направлении ВСУ накапливает резервы, которые также являются целью артиллеристов.

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