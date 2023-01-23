Артиллеристы южного фланга при поддержки мотострелков и танков наносят сокрушительные удары по укреплениям противника. Разведка обнаружила позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных установок все цели были уничтожены в течение нескольких минут.
При этом корректировка огня артиллерии велась расчетами беспилотных летательных аппаратов.
"У нас много задач. В том числе поддержка пехоты и поражение опорных пунктов. По ним в основном и работаем", — прокомментировал командир гаубичной батареи с позывным "Патриот".
По его словам, в последнее время на Запорожском направлении ВСУ накапливает резервы, которые также являются целью артиллеристов.
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