Во время отступления украинской армии из Артемовска (Бахмута), террористы заминировали город комбинированными взрывными устройствами, которые тщательно маскировали. Об этом проинформировал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
Он также сообщает, что закладка бомб идет с расчетом на срабатывание взрывного устройства с помощью дистанционной команды либо через большой интервал времени. Более того, заминированные места указывают на то, что "целью являются мирные граждане".
Украинский террор затронул и несколько многоэтажных домов и капитальных строений Артемовска: ВСУ в ходе собственного бегства подорвали вышеуказанные здания.
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