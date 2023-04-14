Во время отступления украинской армии из Артемовска (Бахмута), террористы заминировали город комбинированными взрывными устройствами, которые тщательно маскировали. Об этом проинформировал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Он также сообщает, что закладка бомб идет с расчетом на срабатывание взрывного устройства с помощью дистанционной команды либо через большой интервал времени. Более того, заминированные места указывают на то, что "целью являются мирные граждане".

Украинский террор затронул и несколько многоэтажных домов и капитальных строений Артемовска: ВСУ в ходе собственного бегства подорвали вышеуказанные здания.