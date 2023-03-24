Воевавший на украинской стороне французский наемник убит в ходе боевых действий под Артемовском (Бахмутом) в ДНР. Об этом первыми сообщает AFP со ссылкой на МИД Франции.

"Напоминаем, что Украина на всей своей территории является зоной боевых действий. В связи с этим категорически не рекомендуется выезжать на Украину по какой бы то ни было причине"

Представители министерства приносят свои соболезнования семье погибшего и разделяют горе вместе с ними.

Ранее стало известно об уничтожении новозеландского наемник Кейн Те Тай в ходе военных событий на Украине.