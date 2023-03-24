Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 76,4479
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 82,3923
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:34

Под Артёмовском уничтожен французский наёмник

Воевавший на украинской стороне французский наемник убит в ходе боевых действий под Артемовском (Бахмутом) в ДНР. Об этом первыми сообщает AFP со ссылкой на МИД Франции.

"Напоминаем, что Украина на всей своей территории является зоной боевых действий. В связи с этим категорически не рекомендуется выезжать на Украину по какой бы то ни было причине"

Представители министерства приносят свои соболезнования семье погибшего и разделяют горе вместе с ними.

Ранее стало известно об уничтожении новозеландского наемник Кейн Те Тай в ходе военных событий на Украине.

Мир

Сенатору из Румынии Шошоакэ угрожают смертью со стороны МИД Украины

Всё это из-за внесенного законопроекта о прекращении добрососедских отношений с Киевом и предложении об аннексии части украинской территории

Читать полностью

США ввели санкции против компаний и физлиц из Белоруссии

К ним относятся БелАз, Минский автомобильный завод (МАЗ), а также секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Елена Балдовская

Читать полностью

Общество

Российские космонавты несколько раз выйдут в открытый космос весной-летом 2023 года

Это совершат Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин

Читать полностью

Мишустин вручил награды деятелям культуры

Премии удостоены проекты разных сфер, начиная с архитектуры и заканчивая цирковым искусством

Читать полностью

Новости