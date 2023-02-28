ВСУ не сможет отстоять Артемовск (Бахмут), так как российские военные "работают" практически в центральном районе города. Такой информацией поделился советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

"То, что Украина потеряла Артёмовск, уже понятно, вопрос только в дате, когда это произойдёт"

Политик также отметил, что ВС РФ не позволяют украинским войскам подвозить новую технику и боеприпасы, учитывая тот факт, что город полностью еще не взят в окружение.