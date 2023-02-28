Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.02.2023 : 75,4323
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.02.2023 : 79,623
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:27

Гагин: Артемовск потерян для Украины

ВСУ не сможет отстоять Артемовск (Бахмут), так как российские военные "работают" практически в центральном районе города. Такой информацией поделился советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

"То, что Украина потеряла Артёмовск, уже понятно, вопрос только в дате, когда это произойдёт"

Политик также отметил, что ВС РФ не позволяют украинским войскам подвозить новую технику и боеприпасы, учитывая тот факт, что город полностью еще не взят в окружение.

Мир

Победа России несёт большие риски для НАТО

Расширение помощи Украине не сможет сравниться с той угрозой, которую может создать РФ - убежден генсек альянса

Читать полностью

БПЛА совершил падение в Коломенском округе Подмосковья

Жертв и разрушений нет

Читать полностью

Общество

Жители Петербурга оставили новое

Жители Петербурга оставили новое "граффити" на месте уничтоженного изображения Пушкина

Коммунальщики избавились от граффити-портрета русского писателя Александра Пушкина на Черной речке неделю назад. На месте уничтоженного граффити петербуржцы оставили "ароматный" рисунок-послание виновным в исчезновении изображения чиновникам.

Читать полностью

В России разработали противоаллергенную вакцину на некоторые продукты

Медикамент сможет защитить аллергиков от орех, яблок, а также пыльцы березы

Читать полностью

Новости