ВСУ не сможет отстоять Артемовск (Бахмут), так как российские военные "работают" практически в центральном районе города. Такой информацией поделился советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
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Политик также отметил, что ВС РФ не позволяют украинским войскам подвозить новую технику и боеприпасы, учитывая тот факт, что город полностью еще не взят в окружение.
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