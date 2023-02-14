Потеря Артёмовска грозит Киеву бурным всплеском народного недовольства, при определенных обстоятельствах может дойти и до отстранения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Вам [Зеленскому] не помогут, потому что на сегодняшний день внутренняя политическая и социальная ситуация на Украине очень нестабильная"

На данный момент, по словам Соскина, российские войска делают больше успехов для достижения цели, из-за чего на территории Украины постепенно начинается разлад и недопонимания со стороны многих политиков.