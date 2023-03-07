Украинские войска приняли тактику отступления от Артемовска (Бахмута): они покидают поле боя маленькими группами. Такая информация стала известнаа от агентства Франс-Пресс (AFP) со ссылкой на неназванного военного из Киева.
«Бахмут падёт... Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами»
По предварительным данным, войска Украины истратили почти весь резерв, не использованный в боевых действиях, поэтому о привлечении Киевом свежих сил в район Артёмовска (Бахмута) и Часова Яра речи не идёт.
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