Украинские войска приняли тактику отступления от Артемовска (Бахмута): они покидают поле боя маленькими группами. Такая информация стала известнаа от агентства Франс-Пресс (AFP) со ссылкой на неназванного военного из Киева.

«Бахмут падёт... Мы почти окружены. Подразделения постепенно отступают маленькими группами»

По предварительным данным, войска Украины истратили почти весь резерв, не использованный в боевых действиях, поэтому о привлечении Киевом свежих сил в район Артёмовска (Бахмута) и Часова Яра речи не идёт.