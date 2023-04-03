К текущему моменту идут активные бои в центральной части Артёмовска (Бахмута) в ДНР: российские войска подошли практически вплотную к ж/д станции, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас бои очень активно идут в центральной части города"
Приближение военных подразделений РФ к раздельному пункту железных дорог заставляет ВСУ немедленно отступать на ранее заготовленные позиции в западной части Артёмовска, дабы не потерять людей и технику.
Ранее от министра обороны России Сергея Шойгу поступила информация, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.
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