Во время своей поездки в Артемовск (Бахмут) врио главы ДНР Денис Пушилин увидел те трудности, с которыми придется столкнуться при восстановлении территорий города. Своими впечатлениями он поделился в личном Telegram-канале.

"Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя - справимся со всем. С нами вся Большая Россия!"

Стоит отметить, что учиненные боевиками ВСУ разрушения продолжаются: украинские войска подорвали здание городской администрации при отступлении из Артёмовска.