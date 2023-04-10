Во время своей поездки в Артемовск (Бахмут) врио главы ДНР Денис Пушилин увидел те трудности, с которыми придется столкнуться при восстановлении территорий города. Своими впечатлениями он поделился в личном Telegram-канале.
"Объехал город, увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Работы по восстановлению предстоит много, но уже есть опыт Мариуполя - справимся со всем. С нами вся Большая Россия!"
Стоит отметить, что учиненные боевиками ВСУ разрушения продолжаются: украинские войска подорвали здание городской администрации при отступлении из Артёмовска.
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