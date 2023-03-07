Военные действия на данный момент складываются так, что российские войска взяли в плен значительное количество ВСУ, большая часть которых является представителями Западной Украины. Об этом сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, добавив, что украинские подразделения на данный момент находятся "не в лучшем состоянии".
«Это естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически»
Командир также отметил, что передовая линия со стороны Киева занята теми военными, которых "не жалко". В это же время украинское военное командование готовит три корпуса, которые должны ударить по российским военным в контрнаступлении. "Расслабляться нельзя" - сказал Алаудинов.
«Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи 120 генераторов от 11 стран
Такое приспособление понадобилось для "непрерывной добычи голубого топлива"
Шойгу назвал количество женщин-военных, которые участвуют в СВО
Их число превышает 1 тысячи человек
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать