Военные действия на данный момент складываются так, что российские войска взяли в плен значительное количество ВСУ, большая часть которых является представителями Западной Украины. Об этом сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, добавив, что украинские подразделения на данный момент находятся "не в лучшем состоянии".

«Это естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически»

Командир также отметил, что передовая линия со стороны Киева занята теми военными, которых "не жалко". В это же время украинское военное командование готовит три корпуса, которые должны ударить по российским военным в контрнаступлении. "Расслабляться нельзя" - сказал Алаудинов.