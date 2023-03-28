Боевики ВСУ в Артемовске переместились из промзоны на территорию завода по переработке металлов и закрепились в административном здании. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, российские части заканчивают зачистку промзоны, где остались единичные группы украинских боевиков. В настоящее время противник переместился на ранее подготовленные позиции за пределами завода в админздании, отметил Пушилин.
"Украинские войска пытаются затянуть освобождение Артемовска, но у них нет серьезных резервов, способных переломить ситуацию в городе", — отметил руководитель ДНР.
Также он подчеркнул, учитывая огневой контроль всех дорог в город, для украинских войск в Артемовске создались "невыносимые условия, чтобы даже очень аккуратно перекинуть резервы, вывезти даже раненых".
Бои в черте города являются особенно сложными, так как городская среда может создавать препятствия для военных операций, а также делать их более опасными для гражданских лиц. Кроме того, в таких условиях использование техники и оружия может быть ограничено из-за риска поражения собственных войск и гражданских лиц.
Для успешного проведения боевых операций в черте города требуется высокий уровень подготовки, опыт и тактическое мастерство со стороны военных. Это включает в себя использование тактики, специальной подготовки, а также соответствующего оборудования и оружия, которые могут быть наиболее эффективными в боевых условиях в городской среде.
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