Российская разведка не видит предпосылок, что ВСУ собираются оставить Артемовск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Пока что мы не видим предпосылок, что противник собирается выводить подразделения из Артемовска, а для Владимира Зеленского — спасать их от верной гибели", — отметил Пушилин.
По его словам, единственная дорога в Артемовск сейчас находится под еще более существенным огневым контролем чем ранее, передает РИА "Новости".
"При этом стоит отметить, что мы видим накопление определенных сил в Часовом Яре. Но здесь наши подразделения это ни в коей мере не останавливает", — добавил врио главы ДНР.
В Армении назвали, сколько россиян переехало в страну за 2022 год
Число эмигрантов уже переходит за 100 тыс.
Евросоюз по-прежнему в больших объемах закупает российский газ
Прежде всего это касается сжиженного топлива.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля