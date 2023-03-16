Российская разведка не видит предпосылок, что ВСУ собираются оставить Артемовск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Пока что мы не видим предпосылок, что противник собирается выводить подразделения из Артемовска, а для Владимира Зеленского — спасать их от верной гибели", — отметил Пушилин.

По его словам, единственная дорога в Артемовск сейчас находится под еще более существенным огневым контролем чем ранее, передает РИА "Новости".