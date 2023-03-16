В Артемовск резко ухудшилось качество дорог и система обеспечения войск боеприпасами, ситуация с поставками вооружения остается критически сложной. Об этом заявила пресс-офицер 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" Ирина Рыбакова.
"Ситуация стабильно тяжелая, уже две недели тяжело с дорогами, что усложняет логистику и поставки, это самая сложная история. Проседают фланги, из-за этого тяжело удерживать город", — сказала Рыбакова в интервью украинскому телеканалу, передает РИА "Новости".
Накануне из офиса на Банковской улице сообщили, что после заседания ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом глава Минобороны Украины Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.
В Армении назвали, сколько россиян переехало в страну за 2022 год
Число эмигрантов уже переходит за 100 тыс.
Евросоюз по-прежнему в больших объемах закупает российский газ
Прежде всего это касается сжиженного топлива.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля