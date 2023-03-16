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  • Опубликована сегодня в 11:22

ВСУ в Артемовске страдают из-за плохих дорог и недостатка боеприпасов

В Артемовск резко ухудшилось качество дорог и система обеспечения войск боеприпасами, ситуация с поставками вооружения остается критически сложной. Об этом заявила пресс-офицер 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" Ирина Рыбакова.

"Ситуация стабильно тяжелая, уже две недели тяжело с дорогами, что усложняет логистику и поставки, это самая сложная история. Проседают фланги, из-за этого тяжело удерживать город", — сказала Рыбакова в интервью украинскому телеканалу, передает РИА "Новости".

Накануне из офиса на Банковской улице сообщили, что после заседания ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом глава Минобороны Украины Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.

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