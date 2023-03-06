На данный момент в Артемовске остается порядка десяти тысяч бойцов ВСУ. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Сейчас в Артемовске гарнизон - это около 10 тысяч человек, возможно, несколько больше. Некоторые части покинули его, некоторые части в процессе. При этом наша артиллерия старается их достать", - сказал Гагин, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что ВС РФ контролируют все подъезды к городу, поэтому доставка боеприпасов и перевозка военных для ВСУ "проблематична и опасна".