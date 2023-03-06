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  • Опубликована сегодня в 9:08

В Артемовске бригада теробороны Украины попала под обстрел "соседей"

128-я бригаду теробороны при попытке отступления из Артемовска расстреляло соседнее подразделение ВСУ.

Огонь по своим открыли военнослужащие 93-й бригады, написала "Российская газета".

"При появлении на одном из участков дороги солдат 128-й бригады теробороны в 93-й бригаде посчитали, что это российские войска и нанесли удар с применением реактивной артиллерии", — говорится в публикации российских СМИ.

По предварительным оценкам, в результате потери 128-ой бригады, состоящей в большинстве своем из неопытных новобранцев, составили до роты бойцов.

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