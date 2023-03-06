128-я бригаду теробороны при попытке отступления из Артемовска расстреляло соседнее подразделение ВСУ.
Огонь по своим открыли военнослужащие 93-й бригады, написала "Российская газета".
"При появлении на одном из участков дороги солдат 128-й бригады теробороны в 93-й бригаде посчитали, что это российские войска и нанесли удар с применением реактивной артиллерии", — говорится в публикации российских СМИ.
По предварительным оценкам, в результате потери 128-ой бригады, состоящей в большинстве своем из неопытных новобранцев, составили до роты бойцов.
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