128-я бригаду теробороны при попытке отступления из Артемовска расстреляло соседнее подразделение ВСУ.

Огонь по своим открыли военнослужащие 93-й бригады, написала "Российская газета".

"При появлении на одном из участков дороги солдат 128-й бригады теробороны в 93-й бригаде посчитали, что это российские войска и нанесли удар с применением реактивной артиллерии", — говорится в публикации российских СМИ.

По предварительным оценкам, в результате потери 128-ой бригады, состоящей в большинстве своем из неопытных новобранцев, составили до роты бойцов.