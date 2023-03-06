Отчаянная оборона Артемовска и большие потери лучших солдат под Артемовском вызвали разногласия между лидером Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который еще несколько недель назад призывал подумать об отступлении из этого города.
По сведениям издания Bild, у Зеленского и Залужного "принципиально разные взгляды" на то, как действовать в ситуации с Артемовском. Между сторонами якобы возникли пререкания, передает РИА "Новости".
При этом в украинском правительстве заявили, что считают верным решение продолжать удерживать город. В то же время неназванный украинский военный аналитик в беседе с изданием отметил, что сами украинские военные, вероятно, разделяют позицию Залужного.
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