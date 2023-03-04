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  • Опубликована сегодня в 9:37

По Артемовском обнаружили новый укрепрайон ВСУ

Под Артемовском, в нескольких километрах к северо-западу от города российские военные выявили новый укрепрайон ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника. Также на позициях находится бронетехника и артиллерийские установки. Ранее в этом районе скопления живой силы и техники вооруженных формирований Украины отмечено не было", — сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники, передает РИА "Новости".

На днях боец ВСУ, долгое время оборонявший Артемовск, пожаловался американскому CNN, что ситуация в осажденном городе намного хуже, чем заявляют официальные лица. Одновременно с этим Bloomberg сообщило, что взятие Артемовска для Москвы станет важным шагом на пути освобождения ДНР.

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