Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 74,8932
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 79,5134
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:40

В Киеве заговорили об отступлении из Артемовска ради стратегического преимущества

ВСУ могут оставить Артемовск ради стратегического преимущества и сохранения численности подразделений. Об этом заявил советник офиса Зеленского Александр Роднянский.

"Россия пытается окружить Артемовск прямо сейчас, и они используют для этого свои лучшие войска — Wagner. Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — заявил Роднянский в интервью CNN, передает РИА "Новости".

Во вторник украинский военный откровенно заявил американскому телеканалу, что ситуация в Артемовске намного хуже, чем говорят официально.

Мир

В Госдуме предложили "потушить" спутниковую группировку США, координирующую обстрелы территории РФ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам, законной целью.

Читать полностью

Киев перебросил в Артемовск артиллерийский дивизион БМ-21 "Град"

В район населенного пункта Николаевка прибыл реактивный артиллерийский дивизион БМ-21 "Град", который насчитывает 18 единиц техники.

Читать полностью

Общество

В Госдуме поступило предложение об отмене ЕГЭ

Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы

Читать полностью

Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

Читать полностью

Новости