ВСУ могут оставить Артемовск ради стратегического преимущества и сохранения численности подразделений. Об этом заявил советник офиса Зеленского Александр Роднянский.

"Россия пытается окружить Артемовск прямо сейчас, и они используют для этого свои лучшие войска — Wagner. Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — заявил Роднянский в интервью CNN, передает РИА "Новости".