ВСУ могут оставить Артемовск ради стратегического преимущества и сохранения численности подразделений. Об этом заявил советник офиса Зеленского Александр Роднянский.
"Россия пытается окружить Артемовск прямо сейчас, и они используют для этого свои лучшие войска — Wagner. Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока что они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", — заявил Роднянский в интервью CNN, передает РИА "Новости".
Во вторник украинский военный откровенно заявил американскому телеканалу, что ситуация в Артемовске намного хуже, чем говорят официально.
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