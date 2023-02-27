В результате длительных военных действий, а также повышенной температуры воздуха Артемовск находится на грани экологической катастрофы. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, из-за повышения температуры воздуха и разлива водоемов северо-западнее Артемовска, в грунтовые воды попало большое количество канализационных масс.

Также, по словам эксперта, подтопленными оказались места с погибшими в результате обстрелов животными и здания, куда свозились тела погибших украинских военнослужащих, передает РИА "Новости".

Марочко отметил, что в скором времени источники питьевой воды могут быть заражены, что приведет к серьезным кишечным заболеваниям и массовым отравлениям.