В результате длительных военных действий, а также повышенной температуры воздуха Артемовск находится на грани экологической катастрофы. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, из-за повышения температуры воздуха и разлива водоемов северо-западнее Артемовска, в грунтовые воды попало большое количество канализационных масс.
Также, по словам эксперта, подтопленными оказались места с погибшими в результате обстрелов животными и здания, куда свозились тела погибших украинских военнослужащих, передает РИА "Новости".
Марочко отметил, что в скором времени источники питьевой воды могут быть заражены, что приведет к серьезным кишечным заболеваниям и массовым отравлениям.
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