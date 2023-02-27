Украинские власти отправляют на фронт мелких воришек

Киевские власти отправляют на самые горячие участки фронта, в том числе в Артемовск осужденных за мелкие кражи, передает РИА "Новости".

В распоряжение информагентства попали документы погибшего украинского военнослужащего — приговор Диканьского районного суда Полтавской области Украины, вынесенный Красноруцкому Александру Анатольевичу.

Как следует из текста документа, неоднократно ранее судимый рецидивист получил срок за кражу пяти литров масла и двух килограммов сахара, до этого украл велосипед.

Вместо колонии Красноруцкого отправили на фронт.