Украинские власти отправляют на фронт мелких воришек

Киевские власти отправляют на самые горячие участки фронта, в том числе в Артемовск осужденных за мелкие кражи, передает РИА "Новости".
В распоряжение информагентства попали документы погибшего украинского военнослужащего — приговор Диканьского районного суда Полтавской области Украины, вынесенный Красноруцкому Александру Анатольевичу.
Как следует из текста документа, неоднократно ранее судимый рецидивист получил срок за кражу пяти литров масла и двух килограммов сахара, до этого украл велосипед.
Вместо колонии Красноруцкого отправили на фронт.
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