Мирное население на подконтрольной Киеву части Артемовска лишено возможности получать медицинскую помощь, тогда как украинские военные ее получают. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Если украинские военные имеют возможность получать медицинское обслуживание, для мирного населения в городе сейчас практически нет такой возможности", — рассказал Кимаковский, передает РИА "Новости".
Как ранее сообщало NewsInfo, российские войска ведут бои в центре Артемовска, но говорить о полном окружении города пока рано.
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