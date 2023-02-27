Российские войска ведут бои в центральной части Артемовска, все пути отступления внутри города находятся под огневым контролем штурмовых отрядов. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Украинские войска прокладывают себе в том числе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери", — рассказал Кимаковский, передает РИА "Новости".

По его словам, на данный момент говорить об оперативном окружении города пока преждевременно, однако все дороги находятся под огневым контролем российских сил.