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  • Опубликована сегодня в 12:43

Гагин: Артемовск совсем скоро полностью перейдет под контроль российской армии

Подразделения российской армии уже ведут бои практически в центре Артемовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов. Они сражаются уже в городе, практически в центре. Я уверен, что в скором времени противник будет вынужден сдать Артемовск. Полагаю, это произойдет достаточно скоро", — подчеркнул Гагин, передает ТАСС.

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