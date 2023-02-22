Подразделения российской армии уже ведут бои практически в центре Артемовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов. Они сражаются уже в городе, практически в центре. Я уверен, что в скором времени противник будет вынужден сдать Артемовск. Полагаю, это произойдет достаточно скоро", — подчеркнул Гагин, передает ТАСС.