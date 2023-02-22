Подразделения российской армии уже ведут бои практически в центре Артемовска. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Боевая инициатива сейчас в руках наших бойцов. Они сражаются уже в городе, практически в центре. Я уверен, что в скором времени противник будет вынужден сдать Артемовск. Полагаю, это произойдет достаточно скоро", — подчеркнул Гагин, передает ТАСС.
Песков: Заседания Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках» привлекло внимание к проблеме
Одновременно стало понятно, что Запад хочет закопать этот вопрос в песок.
Член Политбюро ЦК КПК ожидает новые договоренности с Россией
Отношения между странами углубляются
Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования
В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство