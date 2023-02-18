Взятие Артемовска заставит ВСУ отступить на другую линию обороны. Об этом говорят военные эксперты на Западе.

Как пояснил полковник Маркус Рейснер, командующий гвардией вооруженных сил Австрии, российские войска получат большую пользу от взятия Артемовска.

"Если этот город будет взят, то падет вторая линия обороны, и украинским войскам придется отступить в Донбассе на городскую линию Славянск-Краматорск, а может быть еще южнее", — заметил он, передает РИА "Новости".

Одновременно с этим, военный аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что ожидает отступления ВСУ из Артемовска.

"Несколько дней назад украинские войска вместе с мирным населением эвакуировались из населенного пункта Красная Гора, я думаю, Артемовск совсем скоро постигнет та же участь", — заявил он.

Ранее вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук попросила сознательных и ответственных жителей Артемовска как можно скорее покинуть город.

За Артемовск идут ожесточенные бои. Накануне украинские СМИ написали, что из города начали вывозить архивы госучреждений.