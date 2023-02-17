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  • Опубликована сегодня в 8:38

Киевские власти призывают гражданских лиц срочно эвакуироваться из Артемовска

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска покинуть свои дома, потому что это опасно для жизни.

"Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте. Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться", — написала Верещук в своем Telegram-канале.

По данным источника, на они текущий момент в Артемовске остаются около шести тысяч человек, передает РИА "Новости".

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