Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска покинуть свои дома, потому что это опасно для жизни.

"Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте. Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться", — написала Верещук в своем Telegram-канале.

По данным источника, на они текущий момент в Артемовске остаются около шести тысяч человек, передает РИА "Новости".