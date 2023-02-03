Киевские власти начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, в настоящее время в Киеве решают, отводить войска из Артемовска или нет. Об этом говорят данные российской разведки.

Вместе с тем, подчеркнул Кимаковский, российские военные продолжают вести наступление.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Последние несколько месяцев за Артемовск идут напряженные бои.