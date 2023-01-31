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  • Опубликована сегодня в 10:09

Украинский комбат Назаренко: Ситуация под Артемовском - сущий ад

Под Артемовском полгода идут ожесточенные бои. Взрывы снарядов раздаются каждую минуту. Об этом заявил командир батальона "Свобода" нацгвардии Украины Владимир Назаренко.

По его словам, в последнее время российские войска постоянно атакует, что очень похоже на крупномасштабное наступление. Батальон несет огромные потери.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Считается, что Артемовск является ключевым транспортным узлом для обеспечения украинской группировки на Донбассе.

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