Киевские власти перебрасывают дополнительные силы и средства в район населенного пункта Часов Яр близ Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. ВСУ укрепляют старые и строят новые оборонительные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения.

Как ранее отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, российская армия ведет бои с противником в городской застройке.