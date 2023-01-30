Киевские власти перебрасывают дополнительные силы и средства в район населенного пункта Часов Яр близ Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, в районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. ВСУ укрепляют старые и строят новые оборонительные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения.
Как ранее отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, российская армия ведет бои с противником в городской застройке.
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