Следствие раскрыло подробности дела арестованного замглавы МВД Дагестана

Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов и заместитель начальника следственного управления МВД региона Далгат Абдулгапуров подозреваются в получении взятки в размере 1,3 млн рублей и участии в незаконном преследовании бизнесмена, отказавшегося вернуть им значительную сумму денег, согласно заявлению следователя в Басманном суде Москвы.
Следователи утверждают, что Абдулгапуров вместе с Исмаиловым и другими неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 000 рублей в обмен на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении незаконно построенного жилого дома и дополнительно 1 млн рублей за принятие благоприятного процессуального решения, связанного с выделением бюджетных средств из материнского капитала, сообщает РИА "Новости". Новости во время судебного заседания.
Следователи утверждают, что в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров предоставили предпринимателю 100 миллионов рублей для содействия в приобретении оборудования для майнинга. Впоследствии бизнесмен якобы не выполнил свои финансовые обязательства, что побудило высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел оказать давление на предпринимателя, чтобы он вернул деньги. Для достижения этой цели против бизнесмена было возбуждено уголовное дело на основании заявлений предполагаемых подставных жертв.
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