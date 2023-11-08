В Ростовской области арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание военкомата

Мужчина, бросивший бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата в Морозовске Ростовской области, заключен под стражу на два месяца. Решение было принято Морозовским районным судом Ростовской области, и Ивану Свистову, который обвиняется в совершении хулиганства по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 6 ноября подозреваемый бросил бутылки, начиненные самодельной зажигательной смесью, в окно здания военного комиссариата в Морозовске Ростовской области, обслуживающего Морозовский, Милютинский, Обливский и Советский районы, и впоследствии был задержан.