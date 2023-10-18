Актрисе Рамиле Искандер продлили арест по делу о наркотиках

Железнодорожный районный суд Пензы продлил срок содержания под стражей актрисы Рамили Искандер (Хисамовой), которой предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, до 21 декабря, говорится в сообщении на сайте суда. Искандер была задержана 29 августа и обвинена по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за ее предполагаемую причастность к покушению на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Правоохранительные органы сообщили об обнаружении и изъятии примерно 2 кг мефедрона во время обысков по месту жительства Искандер в Новой Москве и в ее автомобиле. Дело расследуется Управлением по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Пензенской области. Кроме того, предполагаемый сообщник Искандера был задержан в городе Кузнецке Пензенской области, где в его автомобиле было обнаружено около 10 кг мефедрона. Против него также возбуждено уголовное дело.