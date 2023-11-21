США не будут следовать призыву исламских стран прекратить поставки оружия Израилю

В Чувашии в 2024 году планируется открыть четыре новые школы, как сообщил глава Минобразования региона Дмитрий Захаров в ходе "Правительственного часа" в Госсовете республики, где обсуждалась реализация мероприятий национального проекта "Образование". Завершается строительство школы на 1,65 тыс. мест в микрорайоне Садовый в Чебоксарах, которая станет самой крупной в Чувашской Республике и одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Кроме того, планируется возведение еще четырех общеобразовательных учреждений с планируемым сроком ввода в эксплуатацию в 2024 году, по словам Захарова.
Он отметил, что в микрорайоне Университетский-2 в Чебоксарах планируется открыть школу на 1,5 тыс. мест. Кроме того, три образовательных учреждения строятся по концессии: школа на 1,4 тыс. мест в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах, школа на 1,1 тыс. мест в Новочебоксарске и школа на 825 мест в селе Кугеси Чебоксарского округа, сообщает ТАСС.
Захаров добавил, что в Чебоксарах уже построены школы в микрорайонах Новый город и Волжский-3 на 1,6 тыс. и 1,1 тыс. мест соответственно в рамках регионального проекта "Современная школа", включенного в состав национального проекта "Образование". Эти школы существенно разгрузили действующие общеобразовательные учреждения в столице Чувашской Республики, подчеркнул министр.
Школа в микрорайоне Садовый, строительство которой началось в августе 2020 года, планируется открыть в декабре. Начальный срок ввода ее в эксплуатацию был запланирован до конца 2022 года, но был перенесен из-за смены подрядчиков.
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