Генерал Соболев: ВС РФ восстанавливаются до 1,5 миллиона военнослужащих

В настоящее время численность Вооруженных сил Российской Федерации восстанавливается до уровня 1,5 миллиона военнослужащих. Это предпринимается с целью подготовки к началу наступательных операций в рамках специальной военной операции, которая, скорее всего, будет продолжаться не менее года. С таким прогнозом выступил депутат Государственной думы генерал-лейтенант Виктор Соболев, в беседе с NEWS. ru.

"В настоящее время российская армия активно восстанавливается до численности 1,5 миллиона человек. Создаются новые военные подразделения и части, что позволит сформировать силы способные не только обороняться, но и проводить наступательные операции. Я считаю, что это может произойти даже раньше, чем через год, поэтому возможно завершение специальной военной операции наступит до этого времени", — заявил депутат.

Ранее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, говорил о ротации мобилизованных военнослужащих и отмечал, что эти солдаты смогут вернуться домой только после завершения боевых действий, хотя им предоставляется отпуск каждые полгода.

Картаполов также пояснил, что ротация мобилизованных военных будет осуществляться путем привлечения контрактников, и подчеркнул, что граждане России активно подписывают контракты с Министерством обороны, что позволяет избежать необходимости проводить дополнительную мобилизацию.