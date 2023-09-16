Генерал Соболев: ВС РФ восстанавливаются до 1,5 миллиона военнослужащих

В настоящее время численность Вооруженных сил Российской Федерации восстанавливается до уровня 1,5 миллиона военнослужащих. Это предпринимается с целью подготовки к началу наступательных операций в рамках специальной военной операции, которая, скорее всего, будет продолжаться не менее года. С таким прогнозом выступил депутат Государственной думы генерал-лейтенант Виктор Соболев, в беседе с NEWS. ru.
"В настоящее время российская армия активно восстанавливается до численности 1,5 миллиона человек. Создаются новые военные подразделения и части, что позволит сформировать силы способные не только обороняться, но и проводить наступательные операции. Я считаю, что это может произойти даже раньше, чем через год, поэтому возможно завершение специальной военной операции наступит до этого времени", — заявил депутат.
Ранее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, говорил о ротации мобилизованных военнослужащих и отмечал, что эти солдаты смогут вернуться домой только после завершения боевых действий, хотя им предоставляется отпуск каждые полгода.
Картаполов также пояснил, что ротация мобилизованных военных будет осуществляться путем привлечения контрактников, и подчеркнул, что граждане России активно подписывают контракты с Министерством обороны, что позволяет избежать необходимости проводить дополнительную мобилизацию.
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