В случае прямого военного столкновения с Россией, запасы снарядов в Британии закончатся за один день. Об этом заявил генерал сэр Ричард Бэрронс.
По его словам, к такому положению привело сокращение финансирования Министерства обороны Великобритании.
"Чтобы перестроить армию и противостоять России нам дополнительно потребуется три миллиарда фунтов в этом году и каждый год в течение следующих десяти лет", — сказал Бэрронс.
Кроме того, генерал заметил, что британская армия испытывает острый кадровый голод. В прошлом году только половина личного состава армии прошла базовые учения на уровне роты в подразделениях численностью около ста человек.
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