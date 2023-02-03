В случае прямого военного столкновения с Россией, запасы снарядов в Британии закончатся за один день. Об этом заявил генерал сэр Ричард Бэрронс.

По его словам, к такому положению привело сокращение финансирования Министерства обороны Великобритании.

"Чтобы перестроить армию и противостоять России нам дополнительно потребуется три миллиарда фунтов в этом году и каждый год в течение следующих десяти лет", — сказал Бэрронс.

Кроме того, генерал заметил, что британская армия испытывает острый кадровый голод. В прошлом году только половина личного состава армии прошла базовые учения на уровне роты в подразделениях численностью около ста человек.